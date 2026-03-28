ミラノ・コルティナ五輪アルペンスキー女子滑降で転倒し、左足脛骨の複雑骨折の重傷を負ったリンゼイ・ボン（４１＝米国）に、英王室のウィリアム皇太子が激励の手紙を送り、話題となっている。左足切断の危機も叫ばれたほどの重傷を負ったボンは、イタリアで４度、米国で１度の計５度の手術を経て退院。リハビリや練習に励んでいる。そんな中、米メディア「ヴァニティ・フェア」のインタビューに応じ、負傷後、英王室のウィリ