「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）昨年のスプリンターズＳ覇者ウインカーネリアンは４枠８番に決定。鹿戸師は「枠は気にしていなかったけど、偶数の真ん中くらいでちょうど良かったんじゃないかな。（位置取りは）その時のスタート次第になると思う」と好感触。２７日朝は美浦坂路で４Ｆ５９秒５−１３秒６と、しまいを軽く伸ばした。「元気いっぱいだね」とニッコリ。史上初となる９歳馬によるＪＲＡ・Ｇ１制覇へ、出来