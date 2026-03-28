◇パ・リーグ日本ハム5―6ソフトバンク（2026年3月27日みずほペイペイD）日本ハムは両軍計6発が飛び出す空中戦で競り負けた。初回に清宮幸が2年連続の開幕弾となる先制2ラン、万波がソロで3点を先取。1点を追う7回には水谷が一時同点ソロを放つも、終盤8回に勝ち越しを許し、新庄監督は「悔しい！でも、良いゲームでしたね。みんな凄い。開幕戦で足ガタガタ震える人もいるのに、初回からパコンパコンって」と称えた。