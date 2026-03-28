富士通陸上競技部は２７日、川崎市内で新加入選手の取材会を開催。伊藤蒼唯（駒大＝２２）、上原琉翔（国学院大＝２２）が新天地の決め手を明かした。２人は大学４年間で、主に駅伝で活躍した。伊藤は今年１月の東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）では６区で区間２位。上原は主将としてエース区間の２区を走り、チーム過去最高となる準優勝に貢献した。今後について伊藤は「最終的には日本代表として、世界に出ていく選手