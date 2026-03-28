「有力馬次走報」（２７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ＵＡＥのアブダビゴールドＣを制したシュトラウス（牡５歳、美浦・武井）は引き続きモレイラとのコンビでチャンピオンズＭ・Ｇ１（４月２６日・香港シャティン、芝１６００メートル）へ。所属するキャロットクラブがホームページで発表。◆阪神大賞典２着のアクアヴ