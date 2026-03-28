フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）女子にロシア勢が参加していたら上位を席巻すると、同国メディアが衝撃のシミュレーションを行っている。ロシアはウクライナ侵攻により国際大会から排除されており、今回の世界選手権にも出場していない。その上で同国メディア「ソブスポーツ」は「ペトロシャン対坂本、ドボエグラゾワが日本人を脅かす。実際の世界選手権がどのようなものになるかをシミュレーションしてみた」