◇パ・リーグソフトバンク6―5日本ハム（2026年3月27日みずほペイペイD）ソフトバンクの今宮がプロ野球初の偉業を達成した。「6番・遊撃」で出場し、遊撃手として14年連続開幕スタメンの新記録。13年連続の吉田義男（阪神）、石井琢朗（横浜）、鳥谷敬（阪神）、坂本勇人（巨人）といった名手たちを超えた。軽快な守備だけでなく、2回にはバットを折りながらの左前打でチャンスメーク。試合後は「今日だけ（出場）では意