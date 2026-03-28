トランプ米大統領＝27日、ワシントン（AP＝共同）【エルサレム共同】ロイター通信は27日、トランプ米政権が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」がイスラム組織ハマスに対し、8カ月間で5段階に分け武装解除を進める案を提示したと報じた。計画文書を入手したという。最終的に武装解除完了が確認されれば、イスラエル軍がガザから完全撤収する内容。ハマスは検討中としている。ロイターによると、5段階は