【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権は27日、プラハで行われ、女子は今大会で現役引退の坂本花織（シスメックス）が2年ぶりで日本勢最多4度目の優勝を果たした。千葉百音（木下グループ）が銀メダル。中井亜美（TOKIOインカラミ）は9位だった。