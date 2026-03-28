ノアの拳王（４１）が「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）とＯＺＡＷＡ（２９）が激突するＧＨＣタッグ王座戦（４月１２日、名古屋）について独自の見解を示した。ＧＨＣタッグ王者であるＬＴＪの内藤、ＢＵＳＨＩ組はＶ３戦で極悪軍「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のＯＺＡＷＡ、政岡純組を迎え撃つ。王座戦を前に両者が舌戦を繰り広げる中、２３年１月に当時新日本プロレス所属だった内藤