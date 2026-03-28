俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25※最終話は後11：00〜）の最終話が、29日に放送される。それに先立って、知英、高橋努、尾碕真花、沢村玲（ONE N’ ONLY）、河内大和、久保田悠来、小久保寿人、団長安田（安田大サーカス）、カルマが、クランクアップを迎えた。【場面写真】妹を