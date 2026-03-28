豊川用水の深刻な渇水を受け、西三河の矢作川と静岡県の佐久間ダムからの緊急導水が決まりました。 【写真を見る】降雨で宇連ダム貯水率0.5％とわずかに回復豊川用水の渇水受け矢作川と佐久間ダムからの緊急導水決定 愛知県の東三河5市に水を供給する豊川用水の水源・宇連ダムでは、貯水率はわずかに回復したものの、27日午後3時時点で0.5%です。豊川用水の節水率は27日午前9時からは水道用水で30%、農業・工業用水で50%となっ