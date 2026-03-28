「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）連覇が懸かるサトノレーヴは昨年同様に２７日早朝に美浦トレセンから中京競馬場に向けて出発。午前１１時３２分に決戦の地へ到着した。枠順は昨年の１０番から一つ内の９番に決定。同じ５枠からの発進となる。堀師は「決まった枠順のなかで、当日の天候、馬場状態などの細かいファクターを把握して、最大限のパフォーマンスを出せるように努めていきたい」とコメントした。