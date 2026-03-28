7人組グループ・なにわ男子が出演する28日のテレビ朝日系バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）は、“逆転男子を1番愛してるのは誰だ？”を問う『番組愛SP』を放送する。さらに地上波放送終了後からはTELASA（テラサ）にて、『なにわ男子の逆転男子』放送200回突破記念の特別企画で放送された「絆男子」の“未公開ペアによるトーク”が独占配信される。【番組カット】いい笑顔！観覧車で語り合う道枝駿佑＆