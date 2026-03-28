沈みかけた空気を、若い力がひっくり返した。広島にとっては就任４年目の新井貴浩監督（４９）が進める「世代交代」が、一気に前へ進む気配を漂わせる劇的勝利だった。中日との開幕戦（２７日、マツダスタジアム）に延長１０回、６―５でサヨナラ勝ち。９回表に３点を失って１―５とされ、３万２５０６人の鯉党にも諦めムードが広がる中、若鯉たちが土壇場で意地を見せた。９回裏、相手４番手のアブレウの乱調につけ込み、代打