ボストンが誇る?聖地?にも、ついに商業化の波が及ぶのか。ボストンを拠点とし、レッドソックス親会社も共同所有する地域スポーツ専門放送局「ＮＥＳＮ」（電子版）は２８日（日本時間２９日）、レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パークについて将来的な命名権売却の可能性を球団側が否定しなかったと報じた。発言したのは球団社長兼ＣＥＯのサム・ケネディ氏（５３）。歴史と伝統を象徴する本拠地だけに、仮に現実味を帯びれ