紅組司会は、連続テレビ小説『花子とアン』でヒロイン村岡花子を演じた吉高由里子さん。白組司会は、5年連続となる嵐の5人。総合司会は有働由美子さんという7人体制で、19時15分にスタートした『第65回NHK紅白歌合戦』。この年、わたしが夢のステージで歌わせていただいたのは、2年連続となる『男の火祭り』です。坂本冬美といえば、『夜桜お七』。これまで、10度歌わせていただきましたが、『紅白』初歌唱は1994年で、2度め