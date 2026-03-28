「耳はほとんど聞こえず、目も霞んで、手は腱鞘炎だし……五感はもう全滅ですよ」と、2026年6月には90歳を迎える横尾忠則は、自らの肉体をそう評して平然と微笑む。日本のグラフィックデザインの頂点を極め、44歳で画家へ転向。半世紀以上も絵筆を振るってきた巨匠は泰然とし、その語り口には微塵の悲壮感もない。新著『運命まかせ』（新潮新書）のタイトルどおり、自意識が目覚めてからずっと運を天にまかせてきたからだ。「耳