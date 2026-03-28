銃を所持する許可を取り消された猟友会のハンター・池上治男さんが処分の撤回を求めた訴訟の上告審で最高裁は２７日、池上さんの請求を棄却した二審の札幌高裁判決を破棄し、逆転勝訴した。北海道猟友会砂川支部長の池上さんは２０１８年に砂川市から要請され、市職員と警察官の立ち会いのもとでヒグマを駆除。しかし北海道公安委員会は、銃弾が周辺の民家に当たる恐れのある発砲だったと判断し、銃を所持する許可を取り消した