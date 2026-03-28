オランダ１部アヤックスの日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）の負傷は軽傷の模様だ。冨安は２２日のフェイエノールト戦で右太ももを負傷。１年９か月ぶりの招集となっていた日本代表の英国遠征は不参加となった。そんな中、オランダメディア「ＶＰ」によると、ジャーナリストのマイク・フェルウェイ氏が同国紙「テレグラフ」のポッドキャストで冨安の負傷ついて「アムステルダムでの検査の結果、ハムストリングにごく軽度の損傷があ