木村竜蔵・木村徹二兄弟が、30日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)木村竜蔵、木村徹二＝テレビ朝日提供父は演歌界のスター・鳥羽一郎、叔父は山川豊という音楽一家で育った竜蔵と徹二。兄弟デュオ・竜徹日記で活動しながら、弟の徹二は4年前に演歌歌手デビューを果たし、日本レコード大賞で新人賞を受賞、一方の兄・竜蔵は弟の楽曲の作詞・作曲を手掛け、日本作詩家大