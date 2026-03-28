今年3月28日で、坂本龍一さん（享年71）が亡くなってから3年が経過する。坂本さんは’21年に直腸がんを公表。体調の許す日は自宅内のスタジオで創作活動を続けるなど、闘病しながら最後まで音楽に向き合った。今年4月には韓国4都市でトリビュートコンサートが予定されているほか、今年に劇場公開予定のアニメーション映画『SEKIRO:NO DEFEAT』で楽曲が主題歌に起用されることが発表されるなど、国内外で坂本さんの影響力はいまだに