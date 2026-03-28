3月25日、東京都内で開かれていた『マンガ赤と青のガウン』刊行記念イベントに出席された三笠宮家の彬子さま。文芸評論家の三宅香帆さんとともに、約1時間にわたりトークを繰り広げられた。本作は、累計43万部を突破した彬子さまの大人気エッセイ『赤と青のガウン』（PHP文庫）を原作とし、漫画家・池辺葵さんの手によって新たな形で描かれた漫画だ。「彬子さまはイギリス・オックスフォード大学で、女性皇族として初めて海外で