今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんたちのお話。投稿主さんが、ラタンバスケットを買ってきたところ、猫ちゃんたちはある行動をとったようで、その様子がSNSで話題となりました。 投稿はThreadsにて、7000回以上表示。たくさんのThreadsユーザーたちの目に留まりました。 【写真：収納を整理するために『ラタンバスケット』を購入→タグを切って戻ってきたら、猫たちが…笑ってしまう瞬間】 収