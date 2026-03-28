キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、一人ランチを標的にした理不尽すぎる暴言を紹介する。お洒落なレストランに響く「女が1人でみっともない！」「友達もオトコもおらんのか！」という怒声。高齢男性の醜態と、それを黙認する家族の異様な空気。40代女性がせっかくの休日を台無しにされた、あまりに時代錯誤で迷惑な“老害”とは――。※※※仕事の合間に一人でランチを楽