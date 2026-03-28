︎1.キャリーケース 猫が緊急の怪我や不調の時、何よりも大切なのは一刻も早く動物病院に連れて行くことです。そのために必ず必要なのがキャリーケースです。 車移動や徒歩の時に猫の体を動かさない状態で運ぶために使うのはもちろん、タクシーなどで動物病院に向かう際は猫の全身が完全に隠れている状態のキャリーケースに入っていないと、乗車ができないところが多い