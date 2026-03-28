忙しいママ世代には、結んでも下ろしても決まるヘアスタイルが理想的かも。軽さと扱いやすさを両立させた「長めレイヤーヘア」ならスタイリングしやすく、忙しい朝でもこなれた印象に仕上がりそうです。今回は、40・50代の大人世代にぴったりなデザインを@kaihatsu_tomoyaさんのInstagram投稿からピックアップ。頼れるヘアスタイルをぜひチェックしてみて。 風になびくような毛流れが上品 風になびくような毛流れが