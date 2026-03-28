キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、スーパーのレジで起きた卑劣なカスタマーハラスメントを紹介する。新人店員を狙い打ちし、脈絡もなく放たれた「お前の頭の中は男とＨすることしかないんか」という屈辱的な暴言。50代女性が遭遇した、“新人泣かせ”の常習犯の正体と戦慄の後日談とは――。※※※※理不尽な要求や暴言、土下座の強要などはカスタマーハラスメントと呼