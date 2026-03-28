キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、静寂であるべき弔いの場を台無しにした「非常識な親族」のエピソードを紹介する。家族葬にもかかわらず、勝手に13人もの同伴者を引き連れて現れた叔母。あげく、配慮を見せた喪主に対し、火葬場で響き渡るような大声で「常識ないんか」と逆ギレ。「おまえの常識が欠けてるんじゃねえの」と憤る50代女性。故人を悼む場を修羅場に変えた