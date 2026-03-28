世の中には、自分の非を棚に上げて他人に文句をつける理不尽な人たちがいる。投稿を寄せた千葉県の50代男性は、バス車内で目撃した、耳を疑うような光景を振り返った。その日、バスの車内で「座席のご移動等はバスが止まってからお願いいたします」というアナウンスが流れていた。（文：長田コウ）「貴方は特別若くもないけど」と余計な一言アナウンスがあったにもかかわらず、一人の乗客がバスが止まる前に移動を始めた。すると、