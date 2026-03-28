霊的な存在を信じるかは人それぞれだが、危機一髪の状況で得体の知れない存在に助けられたと感じた人もいる。投稿を寄せた40代女性は、そうした経験が複数回あると語る。母の実家にもそうした「オカルト的な話」があるそうだが、今回は女性自身が学生時代に遭遇した不気味な体験を明かしてた。（文：湊真智人）階段のあとをつけてくる謎の男「目が合うと止まる」それは女性が当時住んでいたマンション団地での出来事だ。夏の夕方、