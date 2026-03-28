職場の飲み会で「今日は無礼講」という言葉を真に受けると、痛い目を見ることがある。投稿を寄せた40代女性（教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収450万円）は、会社の2次会で信じられない経験をしたことを明かした。女性によれば、社長は「2次会に飛び込み」で来店したそう。接待が慣れている女性は、カラオケで「歌ったり踊ったりして楽しく盛り上げて」いたという。（文：長田コウ）「もう二度と来るなと思いました」「