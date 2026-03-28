「塾選ジャーナル」を運営するDeltaXは3月27日、「高校生が嫌いな科目ランキング」に関する調査結果を発表した。本調査は、2026年2月26日から3月2日にかけて、全国の高校生104人を対象にインターネット上で実施された。調査の結果、嫌いな科目の筆頭に数学と英語が挙がる一方で、嫌いな科目であっても4割以上が一定の成績を維持しているという、学習の「義務感」と「心理的苦痛」が交錯する実態が明らかになった。（文：長田コウ）