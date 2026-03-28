キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、バイト先で起きた不可解な盗難事件を紹介する。「バイト帰りの改札で財布がない」慌てて探すも、中身はバラバラにされ、現金だけが抜き取られていた。浮上したのは、その日だけ働きに来ていた“小太りの男”の存在だった――。※※※※人の入れ替わりが激しい職場では、思わぬトラブルが発生することも。福岡県に住む30代男性は、そ