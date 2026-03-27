四駆パーツの老舗メーカーとして知られる「4×4エンジニアリング」。ランドクルーザーやジムニーといった4WD車の性能を最大限に引き出す“現場主義”の開発で信頼を築いてきたブランドだ。過酷なラリーや実走テストで鍛え上げられた製品は、見た目だけでなく機能性を重視するユーザーから絶大な支持を集めている。 そんな4×4エンジニアリングを象徴ともいえるアイテムが