職場に一人でも「話の通じない相手」が混じると、平穏な会社員生活は一気に乱される。投稿を寄せた30代男性（技術職）の職場には、自分の世界に没入しすぎている研究職がいる。それは「ガチガチの研究肌」ゆえに周囲とのコミュニケーションが断絶している人物だ。自分の研究内容を周りが理解できないことに不満がある様子で、「しつこく偉業（？）説明して勝手に盛り上がっていく」「説明が下手でわかりにくい上に否定的なコメント