職場や公共の場にあるトイレは、毎日誰かが清掃してくれているからこそ綺麗に保たれている。しかし、それをいいことに、使い方がひどい人もいるようだ。ビルの清掃をしている大阪府の60代女性は、その清掃現場で直面する惨状について投稿を寄せた。「本当に同じ人が汚しているなとつくづく感じます！わざとかな？と思わせる位に…」女性は、職場の共有スペースを当然のように汚していく人たちへの不満を爆発させた。（文：境井佑茉