キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、求職者を戦慄させた「最悪な採用面接」の実態を紹介する。「15分前に来るとか常識がないの？」とインターホン越しに罵倒され、未経験歓迎のはずが「記載の年収もらえると思ってないよね？」と圧迫。さらには残業の有無を問えば、「趣味で残ってるかは知らない」と突き放される始末。30代男性が怒りに震え、その場で「選考辞退」を叩き