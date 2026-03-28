◆センバツ第９日▽準々決勝大阪桐蔭４―３英明（２７日・甲子園）４強が出そろった。大阪桐蔭は「４番・ＤＨ」に入った谷渕瑛仁（えいと、３年）が、ＤＨ制導入後初の３安打で“猛打賞”。接戦を制して３年ぶりの４強を決めた。２８日は休養日。２９日に準決勝が行われる。大阪桐蔭の「４番・ＤＨ」の谷渕瑛仁が本塁打を含む３安打２打点の活躍でチームを３年ぶりの４強に導いた。３回２死二塁の第２打席で左中間へ同点二