◆センバツ第９日▽準々決勝智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）４強が出そろった。智弁学園（奈良）は、投打の主力の活躍でセンバツ史上最大得点差となる８点差からの大逆転勝利。花咲徳栄（埼玉）を下し、初優勝した１６年以来、１０年ぶりの４強入りを決めた。２８日は休養日。２９日に準決勝が行われる。智弁学園が球史に残るドラマを演じた。センバツ史上最大となる８点差からの大逆転。ハイライトは５回だ。