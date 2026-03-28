日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・午後９時、４月１１日スタート）の主題歌が、福山雅治による書き下ろしの新曲に決定したことが２８日、わかった。増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”が舞台の同ドラマ。福山がドラマのためにオリジナル楽曲を制作した（タイトルなどの詳細は後日発表）。書き下ろし楽曲ということもあり、福山が、ドラマの物語や世界観にどのような息吹を吹き込