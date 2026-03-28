打撃でも守備でも力を発揮できる岡本への期待は高い(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真が、いよいよメジャー初戦に臨む。オープン戦では8試合に出場。3割を超える打率を残すなど好調を維持し、三塁の守備でも高い評価を受けた。メジャー最初のシーズンを前にアピールに成功し、現地時間3月27日の初戦、本拠地でのアスレチックス戦を迎えようとしている。【動画】「“甘い失投”を打ったわけじゃない」と米ファンも熱狂！