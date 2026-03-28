◆フィギュアスケート▽世界選手権第３日（２７日、チェコ・プラハ）女子フリーが行われ、ショートプログラム２位から出た千葉百音（木下グループ）が、１５０・０２点、合計２２８・４７点で２位以上を確定させた。前回銅メダルの千葉が２大会連続の表彰台を決めた。フリーは「ロミオとジュリエット」。冒頭の３回転フリップ―３回転トウループの連続ジャンプを鮮やかに決めると、３回転ループ、３回転サルコーなどを次々