◆ファーム・リーグ日本ハム１―５巨人（２７日・鎌ヶ谷スタジアム）巨人の又木鉄平投手（２７）が２７日、ファーム・リーグ日本ハム戦（鎌ケ谷）に先発し、７回１失点の好投で今季ファーム２勝目を挙げた。「１イニング１イニング全力で投げることを心がけている。まだまだスタミナがないと感じたので、抜きどころと力の入れどころをつかまないと」と、次戦を見据えた。最速１５０キロを計測し、与えた四死球は１つだけ。走