【グラスゴー（英国）２７日＝金川誉）】日本代表は国際親善試合のスコットランド戦（２８日）に向けた前日練習を、試合会場のハムデンパークで行った。森保一監督から、ＭＦ遠藤航が負傷の英国遠征でのチームキャプテンに指名されたＭＦ堂安律は、自身のリーダーシップについて「流れを変えられる選手」と定義し、ピッチ内外での貢献を誓った。背番号１０に、キャプテンマークの重責が加わった。遠藤航、南野拓実が負傷で離脱