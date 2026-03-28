27日のニューヨーク外国為替市場で、円相場は一時1ドル＝160円台をつけ、およそ1年8か月ぶりの円安水準となりました。27日のニューヨーク外国為替市場は、一時1ドル＝160円台まで円安が進みました。160円台をつけるのは2024年7月以来、およそ1年8か月ぶりです。中東情勢の緊迫化を受けて「有事のドル買い」が進んだ形です。また、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は、一時再び1バレル＝100ドル台まで高騰しまし