◇プロ野球セ・リーグ 巨人 3-1 阪神(27日、東京ドーム)巨人の阿部慎之助監督が好投した竹丸和幸投手を絶賛しました。球団64年ぶりに新人で開幕投手を務めた竹丸投手は4回に犠牲フライによる失点のみに抑え、6回を79球、5奪三振、1失点の好投。チームは3-1で阪神に勝利し、竹丸投手は球団初の新人開幕投手白星を挙げました。試合後阿部監督は「本当に素晴らしいの一言です」とコメント。竹丸投手の降板後かけた言葉について「ナイ