きのう夜、千葉市花見川区の交差点で、横断歩道を渡っていた小学生の男の子が車2台に立て続けにはねられ死亡しました。きのう午後6時半ごろ、千葉市花見川区幕張町の国道14号で「車2台と歩行者の事故」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、市内に住む小学2年生の男の子（8）が横断歩道を歩いて渡っていたところ、直進してきた乗用車にはねられたということです。男の子は、その直後に隣の車線を直進していたワゴ