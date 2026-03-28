◇国際親善試合スコットランドー日本（2026年3月28日グラスゴー）英国遠征中のサッカー日本代表は28日（日本時間29日）、ハムデンパークでスコットランドと親善試合を行う。今活動のチーム主将に指名されたMF堂安律（27＝フランクフルト）が試合会場で行われた前日練習後に取材に対応。合宿初日の24日に森保一監督（57）から伝えられたことを明かし「責任感や誇り、名誉みたいなものはもちろんある。緊張感はあるけど、や