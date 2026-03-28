熱海土石流災害をめぐる民事裁判で、3月25日、原告側から遺族を含む5人が証言台に立ちました。遺族らは4年以上が経っても癒えない苦しみを法廷で訴えました。 【写真を見る】28人が死亡した熱海土石流災害 裁判所に入る原告団 2021年7月3日に発生し、28人が死亡した静岡熱海市伊豆山の土石流災害をめぐっては、遺族らが崩落した“違法盛り土”の前と現在の土地所有者や県、熱海市などに対して損害賠償を求めています。 裁判は、